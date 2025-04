Blackout su larga scala possibili anche in Svizzera

Un'interruzione di corrente su larga scala come quella della penisola iberica è possibile anche in Svizzera. Secondo un esperto, un blackout di questo tipo non deve necessariamente avere origine in Svizzera, potrebbe anche essere causato da incidenti all'estero.

“Interruzioni nei Balcani o in Spagna si ripercuotono anche nel resto d’Europa”, ha dichiarato Leonard Schliesser, ricercatore per la protezione delle infrastrutture critiche presso il Politecnico federale di Zurigo (ETH), al programma “Tagesgespräch” di Radio SRF.

La popolazione può prepararsi a un evento del genere organizzandosi individualmente per le emergenze. Avere una scorta di base in casa sarebbe già di grande aiuto, continua il rapporto. Ad esempio, una scorta d’acqua o di denaro in contanti.

>>Ecco come preparare una scorta d’emergenza:

Le infrastrutture critiche come lo Stato, gli ospedali, le banche e i servizi di comunicazione sono ben posizionate. “Sono successe molte cose nel contesto della potenziale carenza di energia nel 2022/23 in relazione alla guerra in Ucraina”, afferma Schliesser.

>>Qui un approfondimento della RSI.Collegamento esterno

Un blackout sarebbe poco problematico sulla breve durata. Diventa pericoloso dopo 48 o 72 ore, quando le forniture di emergenza si esauriscono, ha detto il ricercatore. I generatori di emergenza delle infrastrutture critiche si esaurirebbero lentamente e dovrebbero essere riforniti. Anche quando la corrente viene ripristinata, c’è un certo tempo di recupero prima di tornare alla normalità.