Berna ha deciso, la sicurezza la pagano i manifestanti

La città di Berna ha deciso di riversare sui partecipanti i costi per la sicurezza delle manifestazioni non autorizzate. Lo ha deciso il Municipio della capitale in seguito ai ricorrenti raduni di protesta.

Ogni manifestazione non autorizzata degli oppositori alle restrizioni dettate dal coronavirus causa costi di polizia dell'ordine di 100'000 - 200'000 franchi. Da ora queste spese saranno parzialmente riversate sui dimostranti.

In base alla nuova legislazione, i comuni possono addebitare all'organizzatore e ai manifestanti violenti costi fino a 10'000 franchi, 30'000 franchi nei casi particolarmente gravi. Le condizioni sono soddisfatte, e ora la città di Berna ha deciso di chiamare questi manifestanti alla cassa..

Per garantire la sicurezza pubblica, la polizia bernese ha sempre previsto un grande dispiegamento di forze. Per le future manifestazioni il cantone sta pensando di chiedere rinforzi al concordato di polizia della Svizzera nord-occidentale.

Per settimane, ogni giovedì sera si sono riuniti a Berna centinaia di oppositori alle misure restrittive imposte per lottare contro la pandemia. Con una sola eccezione, tutte le ultime manifestazioni non erano autorizzate.

Così durante l'ultima manifestazione di giovedì sera - alla quale hanno partecipato alcune centinaia di persone - la polizia ha difatti cambiato strategia e ha raccolto l'identità dei presenti. Come spiegato dal capodicastero sicurezza di Berna Reto Nause, trattandosi di un raduno non autorizzato ora le autorità avvieranno le procedure per fatturare ai partecipanti i costi legati al mantenimento dell'ordine pubblico. Cosa che appunto questa volta verrà fatta.