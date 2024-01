Beat Jans a Bruxelles ha discusso di sicurezza e migrazione

Nessuna decisione concreta a Bruxelles, ma molto "networking" per Beat Jans. © Keystone / Laurent Gillieron

Il consigliere federale Beat Jans ha partecipato giovedì per la prima volta a una riunione dei ministri degli Interni dell'UE a Bruxelles. Non sono state prese decisioni concrete, ma il basilese ha colto l'occasione per scambiare opinioni con diversi suoi omologhi europei.

Questo contenuto è stato pubblicato il 25 gennaio 2024 - 22:30

tvsvizzera.it/mrj con Keystone-ATS

Dopo un primo assaggio "internazionale" al WEF di Davos, il neo consigliere federale Beat Jans ha partecipato giovedì a Bruxelles per la prima volta all'incontro dei ministri dell'Interno dell'UE per parlare di migrazione e sicurezza.

"Le questioni della sicurezza internazionale e della migrazione sono molto complesse e possono essere risolte solo insieme", ha sottolineato Jans. Il modo migliore per raggiungere questo obiettivo è "conoscersi e scoprire quali sono le esigenze e le preoccupazioni di ciascuno".

Non sono previsti incontri bilaterali. Tuttavia, Jans è stato invitato a Parigi dal ministro dell'Interno francese Gérald Darmanin. Il capo del Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) ha anche approfittato dell'incontro per scambiare per la prima volta le proprie opinioni con la ministra dell'Interno tedesca Nancy Faeser. Ha ribadito le critiche mosse dal Consiglio federale dopo che la Germania ha reintrodotto unilateralmente i controlli alle frontiere con la Svizzera.

Alleanza portuale contro il traffico di droga

Oltre alla questione della migrazione, i ministri hanno discusso anche della criminalità internazionale, in particolare del traffico di cocaina, in forte aumento nell'UE e in Svizzera.

Jans ha sottolineato l'importanza della cooperazione. La lotta al traffico di droga e la criminalità che lo accompagna, ha detto, secondo quanto riportato dall'agenzia Keystone-ATS, è "un compito estremamente difficile che può essere risolto solo insieme".

Elogio del patto sulla migrazione

Tra le questioni all'ordine del giorno c'era anche la questione della migrazione. Lo scorso dicembre, gli Stati membri dell'UE e il Parlamento europeo hanno finalmente raggiunto un patto globale sulla migrazione dopo anni di discussioni. Questo include un meccanismo di solidarietà e una maggiore protezione delle frontiere esterne dell'UE.

A causa degli accordi con l'UE su Schengen e Dublino, la Svizzera dovrà adottare alcune parti del patto. Secondo Beat Jans, però, la forma esatta di tale adozione "non è ancora chiara", poiché i regolamenti dell'UE non sono ancora stati adottati."In linea di principio, siamo favorevoli a questo patto e riteniamo che sarà molto utile anche alla Svizzera per affrontare il problema della migrazione", ha dichiarato il capo del DFGP.

I ministri hanno anche avuto uno scambio di opinioni sull'Ucraina e sullo status di protezione speciale dei rifugiati e delle rifugiate ucraine. Jans ha dichiarato che la Svizzera si coordinerà con l'UE su questo punto. Con lo status di protezione S, la Svizzera ha un proprio status speciale per queste persone, diverso da quello in vigore nell'UE.