Battuti in Svizzera i record di caldo nella prima metà di luglio

I campi agricoli soffrono a causa della siccità. Keystone-SDA

La prima metà di luglio in Svizzera è stata caratterizzata da temperature medie di 4,4 gradi superiori alla norma, stabilendo nuovi record di caldo soprattutto in Ticino e registrando una marcata siccità con pochissime precipitazioni.

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Keystone-ATS

Temperature record e clima molto secco nella prima metà di luglio. A livello nazionale, le temperature sono state mediamente di 4,4 gradi superiori alla media registrata tra il 1991 e il 2020, come ha comunicato mercoledì Meteonews. Il record precedente è stato registrato nel luglio del 2015. Gli aumenti più marcati si sono registrati dalla regione del Lago di Ginevra, lungo il Giura e fino alla Svizzera nord-occidentale, con una media compresa tra 4,5 e 5,5 gradi sopra la media pluriennale.

Sulla vetta della Dôle (1678 mslm), nel Giura occidentale, si sono raggiunti addirittura i sei gradi in eccesso. I valori più contenuti rispetto alla norma sono invece stati registrati nei Grigioni e in alcune zone della Svizzera orientale, con uno scostamento positivo di circa due gradi.

Record in Ticino

In Ticino, l’8 luglio è stata registrata, con i 37,4 gradi di Locarno-Monti, la più alta temperatura mai registrata nel mese di luglio dall’inizio dei rilevamenti nel 1935. I 37,3 gradi sul Piano di Magadino rappresentano invece un record assoluto dal 1953, scrive nella nota il servizio meteorologico privato con sede a Zurigo.

Anche il numero di giornate di caldo con temperature superiori ai 30 gradi è stato eccezionalmente elevato. Lugano e Locarno hanno già registrato 13 giornate di caldo, mentre la norma per l’intero mese di luglio si attesta tra i cinque e i sette giorni.

A Basilea, a metà mese, con undici giorni di caldo si era già ben al di sopra della media complessiva di luglio (5,3 giorni di caldo); lo stesso vale per Ginevra (7,1) e Berna (3,9), entrambe con dieci giorni di caldo, e per Zurigo con sei (3,9).

Grande siccità e tanto sole

Oltre al caldo si registra anche una forte siccità. In tutta la Svizzera, nelle prime due settimane di luglio le precipitazioni sono state del 65% inferiori alla media pluriennale. Alcune stazioni di rilevamento, come a Bière (Vaud), Friburgo o a Cardada-Cimetta (Ticino), non hanno registrato nemmeno un goccia di pioggia, precisa Meteonews.

La calura è stata accompagnata da un’esposizione al sole che in molte località ha superato la norma del 30-60%. Rari invece i temporali.

In base ai dati di MeteoSvizzera, ossia dell’Ufficio federale di meteorologia e climatologia, si è trattato dell’inizio dell’estate con il minor numero di fulmini dal 2015.

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