Balthasar Glättli lascia la presidenza dei Verdi

I deludenti risultati delle ultime elezioni federali hanno spinto il presidente dei Verdi Balthasar Glättli ha rassegnare le dimissioni.

Dopo la sconfitta alle elezioni federali dell'ottobre scorso, il presidente dei Verdi Balthasar Glättli ha annunciato che lascerà la carica.

Questo contenuto è stato pubblicato il 14 novembre 2023 - 13:13

tvsvizzera.it/fra con Keystone -ATS e RSI

Per Balthasar Glättli non è un ritiro immediato. Semplicemente non si ricandiderà per un secondo mandato all’assemblea dei delegati la prossima primavera. Lo hanno anticipato martedì i colleghi di radio svizzera di lingua tedesca SRF.

L’intenzione di Glättli era attendere innanzitutto la fine di tutti i ballottaggi, e poi anche il tentativo dei Verdi di conquistare un seggio in governo. Dopo la perdita di 3,5 punti percentuali alle elezioni del 22 ottobre, a cui si sono aggiunte le perdite di due seggi in Svizzera romanda nel Consiglio degli Stati (Ginevra e Vaud) che han fatto molto male al partito, la notizia trapelata oggi indebolisce ulteriormente la candidatura di Gerhard Andrey per il Consiglio federale.

"Sono il volto di questa sconfitta e i Verdi meritano di poter iniziare con un nuovo slancio e con un volto nuovo", ha detto Glättli che ha poi aggiunto che "in un partito, c'è la responsabilità di guardare avanti al momento giusto. E c'è la responsabilità di fare un passo indietro al momento giusto".

Glättli ha annunciato la sua decisione alla direzione dei Verdi già il giorno dopo le elezioni federali del 22 ottobre.