Salari svizzeri, aumento minimo nel 2027
Un'indagine UBS prevede per il 2027 un modesto aumento reale dei salari dello 0,2% in Svizzera, un valore inferiore alla media nonostante il miglioramento delle prospettive economiche.
Nonostante le migliori prospettive economiche, i salari in Svizzera dovrebbero registrare solo un leggero aumento nel prossimo anno.
Per il 2027 le aziende prevedono infatti progressioni medie nominali (ossia senza tenere conto dell’inflazione) in busta paga dell’1,0%, rispetto all’1,1% dell’anno in corso. È quanto emerge dall’indagine periodica realizzata dal numero uno bancario elvetico UBS pubblicata martedì e condotta su un campione di quasi 400 imprese.
Con un’inflazione dello 0,8% (secondo le previsioni dello stesso istituto di credito), l’aumento reale degli stipendi risulterebbe quindi pari allo 0,2%. Si tratta di un valore inferiore alla media di lungo periodo e all’aumento del potere d’acquisto previsto per l’anno in corso, dello 0,4%.
Sebbene, secondo l’inchiesta, la fiducia delle imprese sia aumentata in tutti i settori, in particolare nell’industria, le prospettive per il mercato del lavoro restano modeste. La maggioranza delle aziende prevede infatti che il tasso di disoccupazione rimanga invariato e che l’organico ristagni.
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