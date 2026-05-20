Le autorità francesi perquisiscono due sedi di Nestlé Waters

Autorità francesi perquisiscono due sedi di Nestlé Waters Keystone-SDA

Due sedi francesi di Nestlé Waters sono state perquisite senza preavviso dalle autorità nell'ambito di un'inchiesta per frode scaturita da una denuncia dell'ONG Foodwatch.

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Keystone-ATS

Le autorità francesi hanno effettuato martedì controlli e perquisizioni senza preavviso in due sedi di Nestlé Waters, filiale del colosso alimentare vodese Nestlé. Secondo quanto riferito da Radio France, l’operazione ha interessato lo stabilimento Perrier a Vergèze e un laboratorio a Vittel.

In base alle informazioni della redazione investigativa di Radio France, sono entrati in azione circa 40 agenti dell’organo per la repressione delle frodi. Le operazioni – sempre secondo Radio France – si inseriscono nell’ambito di un’indagine della procura di Parigi, avviata in seguito a una denuncia per presunta frode presentata dall’organizzazione non governativa Foodwatch.

Contattata dalla redazione investigativa, Nestlé Waters conferma che “sono attualmente in corso ispezioni a sorpresa in due siti di Nestlé Waters in Francia”. “Continuiamo a cooperare pienamente con le autorità competenti”, ha aggiunto il gruppo. Per il momento, la procura di Parigi non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali in merito alle perquisizioni.

La filiale di Nestlé è sotto pressione già da diverso tempo. Nel 2024 il gruppo aveva ammesso di aver utilizzato in passato metodi di trattamento vietati per le sue acque.

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