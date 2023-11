Aumenti d'affitti da capogiro a Zurigo

"Appartamento di un vano: 1'225 franchi": il 4 novembre scorso Zurigo è stata teatro di una manifestazione di protesta contro il caro-affitti. © Keystone / Ennio Leanza

Nell'arco di un anno, a Zurigo le pigioni degli appartamenti sono lievitate addirittura del 10%.

13 novembre 2023

Non si arresta il caro-affitti in Svizzera: in ottobre le pigioni degli appartamenti nuovi o nuovamente affittati (non dei contratti in essere) sono aumentate dello 0,4% rispetto a settembre

Su base annua la progressione è del 4%. A Zurigo il dato raggiunge addirittura il +10%.

Le variazioni, rese note lunedì, sono calcolate sulla base di un indice elaborato dal portale di annunci immobiliare Homegate in collaborazione con ZKB, la banca cantonale di Zurigo.

Tutti i cantoni, ad eccezione di Svitto (-0,3%), Obvaldo (-0,5%) e Nidvaldo (-0,5%), presentano un incremento mensile: i più forti sono stati osservati nelle regioni di Glarona (+2,9%) e Sciaffusa (+2,3%). Decisamente superiore alla media nazionale è anche l'incremento nei Grigioni (+1,5%) e in Ticino (+0,7%).

Nel paragone annuo dappertutto vengono registrati decisi aumenti, che sfiorano almeno il 2%. Particolarmente forte è la crescita nel Canton Zurigo (+6,3%) come pure nei Grigioni (+5,2%), mentre in Ticino la progressione è del 3,7%.

Interessante è anche l'andamento nelle otto città elvetiche prese in considerazione dai ricercatori. L'incremento annuo maggiore viene notato appunto a Zurigo (+10,0%), il secondo a Ginevra (+4,3%) e il terzo a Berna (+4,2%); seguono Lugano (+4,0%), Losanna (+2,9%), Basilea (+2,1%), San Gallo (+1,2%) e Lucerna (+0,6%).