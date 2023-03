Aumentano le molestie sessuali in tutti i Cantoni

La campagna contro le molestie sessuali sui bus di Zurigo. © Keystone / Michael Buholzer

In tutti i Cantoni si registra un aumento delle molestie sessuali. Tendenza legata anche alla maggiore sensibilizzazione che porta a un numero crescente di segnalazioni. E certo è che la nostra società ha un probelma di fondo che non si risolve con campagne informative, consulenze e aiuto alle vittime.

A Zurigo le consulenze in caso di molestie sessuali e di discriminazione non mancano. La responsabile della campagna Martha Weingartner ha appena fatto i conti: ben 1’400 segnalazioni in un solo anno. E altrove in Svizzera, la situazione è analoga: “è un segnale che la società è più sensibile al tema", racconta ancora Weingartner.

Per il criminologo Denis Ribeaud, responsabile di un progetto che studia l'evoluzione del comportamento sociale della gioventù zurighese, l'aumento delle segnalazioni non implica necessariamente un'inversione di tendenza: "Negli ultimi sette anni non solo le segnalazioni, ma anche le denunce penali sono aumentate in modo importante. Se da un canto le vittime sono più disposte a segnalare i fatti, parallelamente costatiamo una crescita generalizzata delle molestie e della violenza a sfondo sessuale".

Fra i fattori c'è il consumo di pornografia. Ormai i due terzi degli adolescenti guardano regolarmente contenuti a luci rosse ben prima di avere delle esperienze sessuali ed emozionali personali. Soprattutto fra chi ha un livello basso di istruzione, la finzione può trasformarsi in un comportamento che lede la dignità delle donne.

