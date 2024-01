Aumenta il malcontento anche dei contadini svizzeri

Anche i contadini svizzeri chiedono che sia migliorata la solo situazione soprattutto finanziaria. Keystone / Mohammed Badra

Solidarietà nei confronti dei contadini francese e tedeschi che negli ultimi giorni stanno protestando a gran voce. È quanto esprimono l'Unione svizzera dei contadini (USC) e altre associazioni agricole romande.

Questo contenuto è stato pubblicato il 29 gennaio 2024 - 21:02

tvsvizzera.it/fra con Keystone-ATS

È urgente intervenire "se vogliamo continuare a trovare cibo svizzero nei nostri piatti", prosegue il comunicato dell’USC. I contadini chiedono un aumento del 5-10% dei prezzi dei loro prodotti a partire dall'anno in corso e propongono che, in futuro, i prezzi siano fissati sulla base dei costi di produzione e dei rischi assunti, in modo da garantire un reddito equo.

Contenuto esterno

Petizione

Martedì le organizzazioni lanceranno una petizione a sostegno delle loro richieste, che verteranno su cinque punti: un migliore riconoscimento dei molteplici ruoli svolti dall'agricoltura, il mantenimento delle risorse per il preventivo 2025 e il credito 2026-2029, soluzioni pratiche adattate al contesto regionale per le famiglie contadine, nonché prezzi più alti per i produttori e il rifiuto di qualsiasi nuova restrizione a cui non corrisponda una remunerazione.