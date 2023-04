Attivisti svizzeri per il clima rilasciati dalla polizia

© Keystone / Urs Flueeler

I sei attivisti che avevano bloccato l'autostrada A2 all'entrata nord della galleria del San Gottardo durante l'esodo pasquale sono stati rilasciati dalla polizia.

Venerdì mattina, i membri di "Renovate Switzerland" si erano incollati all'autostrada all'ingresso nord del tunnel del San Gottardo, dove ogni anno si formano enormi code quando i vacanzieri si riversano a sud per la Pasqua. La polizia li ha fatti sloggiare in mezz'ora, malgrado la coda di mezzi avesse già superato i 15 chilometri, e li ha trattenuti temporaneamente per interrogarli prima di rilasciarli.

"Abbiamo imparato e ci siamo preparati dopo operazioni simili condotte da altri corpi di polizia", ha dichiarato Thorsten Imhof, della polizia di Uri, in un'intervista pubblicata sabato dal quotidiano Tages AnzeigerLink esterno.

Già prima dell'arrivo degli attivisti, era stato segnalato un ingorgo di 15 chilometri all'ingresso del tunnel. Questo è cresciuto ulteriormente quando la strada è stata chiusa in entrambe le direzioni per circa un'ora a causa della protesta. Gli attivisti potrebbero essere accusati di coercizione, mancato rispetto delle istruzioni della polizia e accesso non autorizzato all'autostrada.

Le richieste di Renovate Switzerland includono la dichiarazione riguardanti l'emergenza climatica in Svizzera e la modernizzazione su larga scala di un milione di abitazioni svizzere per renderle più efficienti dal punto di vista energetico. A loro dire, questo dovrebbe essere fatto entro il 2035.