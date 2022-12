Atti sessuali con minori, chiesti tre anni per l'ex direttore scolastico

Il docente ha avuto una relazione consenziente, sì, ma vietata dalla legge, poiché la ragazza aveva meno di 16 anni. © Keystone / Laurent Gillieron

Sono avvenuti anche all’interno della sede scolastica gli abusi compiuti dall’ex direttore di una media del Luganese che presto comparirà alla sbarra. È quanto emerge dall’atto d’accusa del procuratore pubblico Roberto Ruggeri, che ripercorre nel dettaglio i fatti – integralmente ammessi – accaduti tra la fine di maggio e la metà del luglio scorso.

Questo contenuto è stato pubblicato il 29 dicembre 2022 - 20:30

Francesco Lepori, RSI

In quel periodo il docente 39enne ha avuto, con la prima delle due allieve vittime delle sue attenzioni, una relazione. Consenziente, sì, ma vietata dalla legge, poiché consumatasi con un minore di 16 anni. In tutto si parla di una ventina di episodi, che vanno dai toccamenti fino ai rapporti completi.

I soprusi sono stati commessi sia in Ticino, sia all’estero: in auto, in alberghi di lusso, al ristorante e – come detto – a scuola. È capitato due volte: una nell’ufficio del 39enne, l’altra in un’aula dell’istituto. Fuori orario, di sera.

Meno pesanti gli addebiti legati alla seconda ragazza, che l’uomo è accusato di avere palpeggiato in una circostanza. Agli inizi di luglio, mentre si trovavano nella sua automobile in presenza della vittima principale.

Contenuto esterno

Di qui il reato di atti sessuali con fanciulli. Alle Assise Criminali l’ex direttore, difeso da Davide Ceroni, dovrà rispondere inoltre di somministrazione a fanciulli di sostanze pericolose per la salute. Ad entrambe le allieve diede infatti dell’alcol (vino, rhum e tequila).

Il processo si terrà con la formula del rito abbreviato. Le parti si sono accordate per una pena di tre anni di carcere, sei mesi dei quali da espiare. La proposta su cui si chinerà la Corte prevede pure l’interdizione a vita dall’esercizio di qualsiasi attività (professionale o extra-professionale) che implichi un contatto regolare con dei minorenni.

Altri sviluppi Altri sviluppi Nuova vita al Castello Visconteo di Locarno Questo contenuto è stato pubblicato il 28 dic 2022 Un milione e mezzo di franchi per dare il via alla fase di progettazione della valorizzazione del Castello Visconteo di Locarno.