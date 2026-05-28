Attacco con arma da taglio nella stazione di Winterthur, uomo ferisce tre persone

Il luogo dell'aggressione. Keystone-SDA

Giovedì mattina un uomo ha ferito tre persone con un'arma da taglio presso la stazione di Winterthur, nel Canton Zurigo, venendo in seguito arrestato.

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tvsvizzera.it/mar

Poco prima delle otto e mezza, alla stazione di Winterthur un uomo ha ferito tre persone con un’arma da taglio. Il presunto autore del reato – un cittadino svizzero di 31 anni – è poi fuggito di corsa. La polizia cantonale è riuscita in seguito ad arrestarlo, come riferisce in un comunicatoCollegamento esterno.

Le tre persone ferite sono cittadini svizzeri di 28, 43 e 52 anni, prosegue la nota. Tutti e tre sono stati trasportati in ospedale. I motivi del gesto non sono ancora chiari e sono oggetto delle indagini in corso.

A quanto pare sono stati dei passanti ad allertare la polizia. Come riferito da diversi testimoni oculari al giornale Blick, l’uomo avrebbe gridato “Allahu Akbar”.

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