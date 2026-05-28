Attacco con arma da taglio nella stazione di Winterthur, uomo ferisce tre persone
Giovedì mattina un uomo ha ferito tre persone con un'arma da taglio presso la stazione di Winterthur, nel Canton Zurigo, venendo in seguito arrestato.
Poco prima delle otto e mezza, alla stazione di Winterthur un uomo ha ferito tre persone con un’arma da taglio. Il presunto autore del reato – un cittadino svizzero di 31 anni – è poi fuggito di corsa. La polizia cantonale è riuscita in seguito ad arrestarlo, come riferisce in un comunicatoCollegamento esterno.
Le tre persone ferite sono cittadini svizzeri di 28, 43 e 52 anni, prosegue la nota. Tutti e tre sono stati trasportati in ospedale. I motivi del gesto non sono ancora chiari e sono oggetto delle indagini in corso.
A quanto pare sono stati dei passanti ad allertare la polizia. Come riferito da diversi testimoni oculari al giornale Blick, l’uomo avrebbe gridato “Allahu Akbar”.
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