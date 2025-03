Arresto automatico del reattore 2 alla centrale atomica di Beznau

Nonostante il guasto, non ci sono stati problemi di sicurezza. Keystone / Christian Beutler

Il guasto di un collegamento alla rete ha causato l'arresto automatico del reattore 2 della centrale nucleare di Beznau. L'impianto è sempre rimasto in sicurezza.

2 minuti

Keystone-ATS

Il reattore numero 2 della centrale nucleare di Beznau, nel comune di Döttingen (canton Argovia), spentosi automaticamente nella tarda serata di domenica, è stato autorizzato a riavviarsi nel primo pomeriggio di lunedì.

L’arresto automatico era avvenuto alle 22.31 di domenica a causa di un guasto nel collegamento alla rete elettrica, secondo il gruppo energetico Axpo. L’Ispettorato federale della sicurezza nucleare (IFSN) ha indicato che “non sussistono problemi tecnici di sicurezza che impediscano il riavvio dell’impianto”.

La disattivazione dalla rete elettrica ha provocato la fuoriuscita di vapore acqueo non radioattivo attraverso il tetto della sala macchine, ha sottolineato Axpo. Dal canto suo, il reattore nucleare numero 1 ha funzionato normalmente.

L’IFSN e altre autorità sono state informate dell’incidente, secondo le disposizioni. “Non vi è stato alcun pericolo per l’uomo o per l’ambiente”, ha aggiunto l’IFSN. La rete di misurazione per la sorveglianza ambientale degli impianti nucleari non ha evidenziato alcun aumento della radioattività.

Un breve arresto del reattore numero 2 si era già verificato in febbraio. Era stato causato da un errore di manipolazione durante un controllo di routine.

Spegnimento annunciato per il 2032

Beznau 2 è il più recente dei due reattori nucleari realizzati a Döttingen ed è stato collegato alla rete nel 1971. Beznau 1, considerato il più vecchio ancora in funzione al mondo, è invece attivo dal 1969. Axpo ha annunciato che i reattori saranno spenti nel 2032 (Beznau 2) e nel 2033 (Beznau 1).

Le altre due centrali nucleari svizzere sono quelle di Leibstadt (sempre nel canton Argovia) e Gösgen, nel comune di Däniken (canton Soletta). La centrale nucleare di Mühleberg (canton Berna) è invece stata fermata nel 2019, dopo 47 anni di funzionamento, ed è in fase di smantellamento. L’82% delle centrali nucleari svizzere è di proprietà di enti pubblici.