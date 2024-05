Arrestato un uomo che ha accoltellato sei persone a Zofingen

Due persone si trovano in condizioni gravi. KEYSTONE/© KEYSTONE / MICHAEL BUHOLZER

Un uomo ha accoltellato e ferito sei persone, due delle quali in modo grave, mercoledì sera a Zofingen, nel canton Argovia.

tvsvizzera.it/mrj con Keystone-ATS

È stato arrestato il 40enne di origine straniera che mercoledì sera a Zofingen, nel canton Argovia, ha accoltellato sei persone, ferendone due in modo grave. Lo ha fatto sapere la polizia argoviese.

I fatti sono avvenuti mercoledì poco dopo le 16: alle forze dell’ordine è giunta la segnalazione che un uomo aveva aggredito un passante alla stazione ferroviaria di Zofingen. Lo sconosciuto è poi fuggito aggredendo altri passanti sul suo percorso.

La polizia ha in seguito schierato un grosso contingente e soccorso i feriti con diverse ambulanze. Sul posto è intervenuto anche un elicottero di soccorso.

Il fuggitivo si è infine ritirato in un edificio, dove gli agenti sono è riusciti a tenerlo sotto controllo e ad arrestarlo dopo due ore.

Sono poche le informazioni fornite dalle forze dell’ordine. Si sa per certo che anche l’aggressore ha riportato ferite e che attualmente è ricoverato in ospedale, sotto stretta sorveglianza. Il sospetto “è probabilmente di origine straniera e di circa 40 anni”, ha precisato la polizia in un comunicato. Si presume inoltre che abbia agito da solo.