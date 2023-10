Appuntamento con le stelle cadenti in autunno

Non solo in agosto... Keystone / Pedro Puente Hoyos

Non siamo in agosto e non si tratta della notte di San Lorenzo. Eppure, anche in autunno lo spettacolo delle stelle cadenti può essere davvero suggestivo.

Questo contenuto è stato pubblicato il 04 ottobre 2023 - 17:25

tvsvizzera.it/fra con Keystone-ATS

Appuntamento con le stelle cadenti anche d’autunno. Il fenomeno sarà ben visibile nei cieli svizzeri tra il 6 e il 10 ottobre, con le Draconidi capricciose, e tra il 10 e il 13 ottobre, con le Tauridi australi, poi ancora attorno al 5 novembre.

Il mese di ottobre non è certo noto per lo spettacolo delle meteore, come avviene in agosto con le Perseidi. Rispetto alle "notti di San Lorenzo", molte correnti di stelle cadenti più deboli si sovrappongono, il che nel complesso fa sì che valga comunque la pena guardare verso il cielo.

Fra queste vanno segnalate le Draconidi capricciose, note anche come Giacobinidi, poiché traggono origine dalla cometa periodica 1P/Giacobini-Zinner. Si tratta di stelle cadenti relativamente lente e ben visibili in caso di caduta.

Un tasso di caduta tipico è all'incirca di 10 meteore all'ora, ma il margine di variazione può essere enorme. Tempo permettendo, a partire da venerdì lo spettacolo potrebbe però essere davvero straordinario con centinaia di stelle cadenti all'ora. L'ultima volta che si è verificato un fenomeno simile era nel 2011, con un tasso di cadute di 300 meteore all'ora.

A movimentare i cieli svizzeri è in arrivo anche uno sciame di stelle cadenti che difficilmente si potrà fare a meno di notare. Sono le Tauridi e sono molto più imponenti e brillanti rispetto alle stelle cadenti cui siamo abituati per i grani della cometa Encke, che le generano bruciando nell'impatto con l'atmosfera.

Saranno ben visibili tra il 10 e il 13 ottobre, con un secondo turno attorno al 5 novembre. Sebbene il tasso di caduta sia debole, con soltanto cinque meteore all'ora, con un po' di fortuna anch'esse possono essere molto spettacolari. Le Tauridi sono infatti note per essere delle palle di fuoco o sfere luminose.