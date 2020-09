Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Chi ha votato no ha temuto ripercussioni negative per l'economia e la ricerca svizzere. Keystone / Martin Ruetschi

Il timore che potessero cadere gli accordi bilaterali con l'Unione Europea, e che la Svizzera perdesse così l'accesso al suo principale mercato di vendita in tempi di crisi economica, sono gli argomenti che hanno convinto gli svizzeri a respingere l'iniziativa dell'UDC contro la libera circolazione delle persone. È quanto emerge da un sondaggio effettuato online dalla Radiotelevisione svizzera SSR.

Il rilevamento, cui hanno partecipato quasi 10'300 persone di tutte le regioni linguistiche elvetiche, è stato lanciato durante il weekend nel quale la proposta di modifica costituzionale è stata respinta alle urne dalla maggioranza dei votanti e nella maggior parte dei cantoni. I risultati sono stati elaborati per conto della SSR dall'Istituto di ricerca gfs.bern.

La maggioranza di chi ha votato 'no' non ha voluto porre fine alla 'via bilaterale' nei rapporti con l'UE non solo per le ripercussioni economiche, ma anche per paura che l'istruzione e la ricerca svizzere potessero essere declassate sul piano internazionale.

Nel campo dei favorevoli all'iniziativa popolare, invece, a fare breccia è stata soprattutto l'idea di poter riprendere il controllo dell'immigrazione ma anche di lanciare un chiaro segnale all'UE contro l'accordo quadro istituzionale col quale Bruxelles intende regolare i futuri rapporti con Berna. Segnale che non c'è stato.

RSI-SWI

Nondimeno, l'appoggio alla via bilaterale non si traduce in un consenso all'accordo quadro. Per quanto i favorevoli paiano essere al momento la maggioranza, la fetta degli indecisi è ampia.

Ultima nota sul fronte delle motivazioni, dal sondaggio emerge che il coronavirus ha influito poco sulle intenzioni di voto: quasi nove elettori su dieci hanno mantenuto il proprio parere sul testo in votazione a prescindere dalla crisi sanitaria.

Sul piano politico, il sostegno all'iniziativa da parte dei sostenitori dell'Unione democratica di centro -UDC, destra conservatrice, promotrice dell'iniziativa- è stato pressoché unanime (95%). Fra gli elettori di sinistra è prevalso nettamente il 'no' (94%), fra quelli di centro e centro-destra il 'sì' ha sfiorato il quarto dei voti espressi.

È stato rilevato infine che il 'no' alla fine della libera circolazione non è stato dettato soltanto da timori. La maggioranza degli interpellati ritiene infatti che gli accordi bilaterali con l'Unione Europea procurino alla Svizzera (solo, o tendenzialmente) dei vantaggi.

