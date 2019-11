Per alcuni proprietari non si fa abbastanza, per altri sono stati intrapresi i passi necessari. E allora chi ha ragione? E chi paga? Alla fine sarà stato trovato un accordo?

Ma quanto costano le beghe condominiali? Federica Bonetti, Patti Chiari RSI 09 novembre 2019 - 20:44 Iniziano con una telefonata all'amministrazione, esplodono durante l’assemblea e spesso finiscono pure in tribunale. Sono le liti fra condomini. I motivi di screzio in una proprietà per piani possono essere tanti: dalla musica a tutto volume, al fumo del barbecue, fino alle contese per l’uso degli spazi comuni. Spesso si stratta di bagattelle. Ma se ci si impunta... non si risolvono neanche quelle. E se invece si litiga per risolvere situazioni che possono compromettere il valore dello stabile e magari anche la sicurezza e la salute di chi ci abita, che succede? I colleghi di Patti Chiari sono andati a vedere cosa è capitato in due palazzi alle prese con infiltrazioni d’acqua e balconi malconci. Per alcuni proprietari non si fa abbastanza, per altri sono stati intrapresi i passi necessari. E allora chi ha ragione? E chi paga? Alla fine sarà stato trovato un accordo? Guardate il servizio!