Alle donne l’iniziativa sulla responsabilità ambientale è piaciuta di più che agli uomini

Keystone / Salvatore Di Nolfi

Gli svizzeri non vogliono essere limitati dalla tutela dell'ambiente. Secondo un sondaggio realizzato dopo la votazione del 9 febbraio, il rifiuto dell'iniziativa sulla responsabilità ambientale è stato molto più marcato tra gli uomini che tra le donne.

2 minuti

Keystone-ATS

Per il 79% degli uomini, le restrizioni indotte dall’iniziativa sulla responsabilità sarebbero state inaccettabili, secondo l’inchiesta condotta dall’Istituto Leewas per “20 Minuten” e Tamedia. La percentuale di donne che ha votato no è invece del 61%

Il “no” alla proposta dei Giovani Verdi è trasversale a quasi tutti i gruppi di popolazione: che vivano in campagna o in città, che siano giovani o anziani, che abbiano un reddito alto o basso, tutti hanno votato a grande maggioranza contro l’iniziativa.

Universitari più favorevoli al testo

Con il 42% di voti favorevoli, l’iniziativa dei Giovani Verdi è stata più apprezzata dagli universitari e i dai laureati delle scuole specializzate universitarie. Solo il 22% di coloro che hanno conseguito un apprendistato o un diploma di commercio invece ha votato sì.

Per quanto riguarda l’appartenenza politica, l’iniziativa ha ricevuto il maggior sostegno dai Verdi (75%), seguiti dal Partito socialista (62%). I Verdi liberali, invece, hanno votato contro al 60%. Con il 92% e il 93% di voti contrari, il PLR e l’UDC sono stati chiaramente i più contrari all’iniziativa.

Over50 e abitanti delle campagne più ostili

Il 73% degli elettori di età superiore ai 50 anni ha votato “no”, contro il 64% dei giovani tra i 18 e i 34 anni. Quasi lo stesso numero di elettori urbani ha respinto l’iniziativa (63%). Nelle campagne il “no” è stato più netto (74%).

In totale 16’711 persone hanno partecipato al sondaggio online tra il 6 e il 9 febbraio. Il margine di errore è di 2 punti percentuali.

