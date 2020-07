Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

A causa dei coleotteri giapponesi, la vendemmia 2021 è realmente in pericolo. Roberto Lardelli

Il primo focolaio di coleottero giapponese (popillia japonica) è stato segnalato in una coltura Svizzera, a Genestrerio, nel Mendrisiotto. Per combatterlo verrà utilizzato un fungo. Se non venisse debellato, la vendemmia 2021 sarebbe fortemente a rischio.

Dalla sua comparsa nel 2017 a sud delle Alpi in alcune apposite trappole, questa specie esotica invasiva preoccupa gli esperti. Questo piccolo insetto è infatti capace di grandi danni: se nessuno lo ferma, attacca la vigna e la divora, compromettendo il raccolto. Nel vigneto del Mendrisiotto, dove è scattato l'allarme, a metà luglio, ne sono stati raccolti un migliaio di esemplari, ma si stima che sia solo la metà di quelli presenti.

"In questo momento sono proprio in fase riproduttiva - ha spiegato Cristina Marazzi, responsabile del servizio fitosanitario ticinese - per cui è il momento dove vanno a deporre le uova aumentando la popolazione".

Combatterlo con un fungo

In futuro per contrastarlo si utilizzerà anche un fungo fornito da un progetto europeo che coinvolge anche l'istituto di ricerca federale Agroscope. Obiettivo, annientare i coleotteri e le loro uova, per ridurre i rischi di nuove popolazioni il prossimo anno. "Verranno impiegati da settembre in un prato messo a disposizione per la ricerca", spiega Marazzi.

Il rischio di non vendemmiare nel 2021 è reale. Oltre alla consulenza cantonale, è previsto un sostegno concreto dall'ufficio federale dell'agricoltura per dare manforte nelle catture. "Nel caso di una presenza cospicua: più siamo e meglio è. Berna ha messo a disposizione dei mezzi per poter reclutare il maggior numero di persone possibile se il caso lo richiede".

E poi c'è il ruolo di tutti, viticoltori e non, invitati segnalare ogni presenza sospetta fotografando l'insetto e catturandolo.

Ecco il servizio del Quotidiano:





tvsvizzera.it/fra con RSI