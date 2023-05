Agricoltura elvetica in difficoltà a causa della pioggia

Si registra un ritardo di circa due settimane con la semina dell'insalata che non resiste a troppa acqua. © Keystone / Gian Ehrenzeller

Le piogge di queste ultime settimane hanno messo in difficoltà l'agricoltura svizzera. A soffrire sono soprattutto le coltivazioni di insalata, di patate, e di altri prodotti della terra che dovrebbero essere seminati, piantati o raccolti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 22 maggio 2023

tvsvizzera.it/fra

Per gli agricoltori elvetici è una vera corsa contro il tempo. Come in una fattoria del canton Turgovia (a nord della Svizzera) che abbiamo visitato, dove si sta lavorando senza sosta. "Dobbiamo piantare ora le nostre patate. Non ci resta molto tempo", racconta l'agricoltore bio Tobias Häberli, sottolineando che sono stati introdotti "due turni di lavoro, per non perdere un secondo", in modo da riuscire a piantarle tutte, prima delle prossime precipitazioni. I tuberi sono già germogliati e avrebbero dovuto essere già piantati. Ma farlo, nei giorni scorsi, è risultato impossibile.

Contenuto esterno

Più in generale sono tutte le colture a essere colpite da questo tempo così piovoso, segnala Markus Weber, vicedirettore dell'Unione svizzera dei produttori di verdura (USPV). Si registra infatti un ritardo di circa due settimane con la semina delle zucchine e in particolare dell'insalata che non resiste a troppa acqua.

Tutto ciò potrebbe avere effetti sulla raccolta, teme ancora Tobias Häberli, che nella sua fattoria produce anche insalata. Vari tipi di malattie, infatti, "potrebbero compromettere la qualità dell'insalata", rendendola immangiabile. Tutto dipenderà dai prossimi giorni.