A Sergio Ermotti (UBS) un salario da 14.9 milioni di franchi

Altri sviluppi Un miliardo per salvare la Ginevra internazionale Questo contenuto è stato pubblicato al "Occorre agire rapidamente!": Vincent Subilia, deputato liberale radicale e direttore generale della Camera di commercio, industria e servizi di Ginevra (CCIG), chiede alla Confederazione di sostenere la Ginevra internazionale con un miliardo di franchi. Di più Un miliardo per salvare la Ginevra internazionale

Altri sviluppi I dazi americani faranno precipitare la Svizzera nella recessione Questo contenuto è stato pubblicato al Secondo gli economisti dell'istituto di ricerca BAK Economics, che ha sede a Basilea, l'imposizione di dazi del 25% da parte degli Stati Uniti alla Svizzera e all'UE potrebbe far precipitare la Confederazione nella recessione nel 2026. Di più I dazi americani faranno precipitare la Svizzera nella recessione

Altri sviluppi Francese cancellato dall’aeroporto di Zurigo e da Swissport Questo contenuto è stato pubblicato al All'aeroporto di Zurigo non si parlerà più francese. A causa di "un nuovo concetto volto a ridurre al minimo gli annunci", il più grande scalo della Svizzera ha deciso di utilizzare solo il tedesco e l'inglese. Di più Francese cancellato dall’aeroporto di Zurigo e da Swissport

Altri sviluppi Abusi a Saint-Maurice, l’abate riprende le sue funzioni Questo contenuto è stato pubblicato al La Conferenza centrale cattolica romana della Svizzera "deplora" il fatto che monsignor Jean Scarcella abbia deciso di riprendere le sue funzioni di abate di Saint-Maurice. Di più Abusi a Saint-Maurice, l’abate riprende le sue funzioni

Altri sviluppi È morto lo scrittore svizzero Peter Bichsel Questo contenuto è stato pubblicato al Lo scrittore Peter Bichsel è morto lo scorso sabato "addormentandosi pacificamente". È considerato una delle maggiori voci della letteratura svizzera a livello internazionale. Di più È morto lo scrittore svizzero Peter Bichsel

Altri sviluppi Lanciato il dibattito per stralciare la clausola dell’abolizione esercito Questo contenuto è stato pubblicato al In seno al Partito socialista svizzero c'è chi sta riconsiderando la richiesta di abolire l'esercito attualmente presente nel programma del partito. Di più Lanciato il dibattito per stralciare la clausola dell’abolizione esercito

Altri sviluppi “La Svizzera deve prepararsi a una guerra” Questo contenuto è stato pubblicato al La Svizzera deve prepararsi a una guerra: lo sostiene Ben Hodges, generale americano in pensione che in passato ha ricoperto il ruolo di comandante delle truppe statunitensi in Europa. Di più “La Svizzera deve prepararsi a una guerra”

Altri sviluppi Vendite di biciclette ancora in calo nel 2024, una su due era e-bike Questo contenuto è stato pubblicato al Le vendite di biciclette nuove sono risultate ancora in calo nel 2024, come era già accaduto nel 2023 e nel 2022: le consegne totali sono scese a 341'100, in flessione del 14% rispetto all'anno prima. La quota delle elettriche ha raggiunto il 45%. Di più Vendite di biciclette ancora in calo nel 2024, una su due era e-bike

Altri sviluppi Il Governo elvetico sostiene l’internet veloce per tutti Questo contenuto è stato pubblicato al La Svizzera deve estendere la rete di fibra ottica per garantire la competitività del Paese e, soprattutto, l'accesso all'Internet veloce per le regioni scarsamente popolate al fine di mantenere posti di lavoro in loco e rafforzare la coesione del Paese. Di più Il Governo elvetico sostiene l’internet veloce per tutti