A Basilea il prezzo del parcheggio varierà funzione delle dimensioni dell’auto

Le auto vendute in Svizzera sono sempre più grandi. Keystone / Gaetan Bally

Più grande è l'auto, più caro sarà l'abbonamento di sosta annuale per le persone residenti: Basilea è la prima città svizzera a compiere un simile passo.

5 minuti

SRF

Le auto di grandi dimensioni, soprattutto i SUV, fanno a volte storcere il naso. Lo spazio sulla strada è quel che è. I parcheggi sono spesso difficili da trovare. Tuttavia, le grandi auto sono popolari: anche a Basilea Città un’auto nuova su due è un veicolo utilitario sportivo (SUV).

In quello che è il Cantone più urbano della Svizzera, il Governo è passato all’azione: in futuro, a Basilea chi ha un’auto di grandi dimensioni dovrà pagare più caro l’abbonamento di sosta annuale. La città sulle rive del Reno è la prima in Svizzera a voler introdurre tariffe differenziate in base alla lunghezza del veicolo.

Altri sviluppi

Altri sviluppi In Svizzera si acquistano auto sempre più grandi Questo contenuto è stato pubblicato al Più lunghi, più larghi, più alti: gli autoveicoli diventano sempre più grandi, mentre i parcheggi e le strade non cambiano. Di più In Svizzera si acquistano auto sempre più grandi

Motivando la sua decisione, il Governo cantonale sottolinea che Basilea è molto indietro rispetto alle altre città svizzere per quanto concerne il prezzo dei parcheggi.

Un prezzo quasi doppio rispetto a quello attuale Attualmente a Basilea Città l’abbonamento di sosta annuale per le persone residenti costa 284 franchi. Dal 1° gennaio 2025, costerà 332 franchi all’anno per i veicoli di lunghezza inferiore a 3,90 metri. Le tariffe per i veicoli di media lunghezza saliranno a 422 franchi all’anno. Per le auto di lunghezza superiore a 4,90 metri, la tessera costerà invece 512 franchi all’anno. Anche per le tessere di parcheggio per persone pendolari saranno introdotte tariffe in funzione delle dimensioni: Per i veicoli corti, l’abbonamento costerà 860 franchi all’anno, come oggi. Per i veicoli di media lunghezza 950 franchi e per i veicoli lunghi 1’040 franchi all’anno. A medio termine, il Governo basilese vuole aumentare le tariffe dei parcheggi, portandole al livello di altre città svizzere. A Lucerna, una tessera costa 600 franchi all’anno, Berna ha aumentato le tariffe a 492 franchi e a Winterthur si spendono 710 franchi. Il 1° gennaio 2027 sarà introdotta una seconda serie di tariffe. Il permesso di parcheggio per persone residenti che possiedono veicoli di media lunghezza costerà 560 franchi all’anno. La tariffa per i veicoli corti rimarrà significativamente più bassa, a 380 franchi all’anno. L’abbonamento per i veicoli lunghi costerà invece 740 franchi.

Introdurre tariffe più elevate per i SUV ha anche lo scopo di incoraggiare un cambiamento, afferma Simon Kettner, responsabile del progetto presso il Dipartimento per l’edilizia e i trasporti di Basilea (BVD). “Uno degli obiettivi è di fare sì che un maggior numero di auto siano posteggiate in un parking sotterraneo invece che in strada. In questo modo si dovrebbe anche liberare spazio per piste ciclabili o alberi”.

Una misura che mira anche a ridurre il numero di auto

Secondo Kettner, si tratta anche di una questione di equità: “Una piccola Smart non dovrebbe più pagare lo stesso importo di un grande camper, ad esempio, come avviene oggi. Non è giusto”. La misura mira anche a far sì che vi siano una presa di coscienza e un cambiamento di abitudini. “In città dovrebbero esserci meno auto – prosegue Kettner. E, soprattutto, meno auto di grandi dimensioni”.

C’è chi milita affinché parte dell’area adibita a posteggi sia trasformata in uno spazio di vita. Nell’immagine, un’azione a Basilea nel 2021. Keystone

Il provvedimento non piace però a tutti. Daniel Seiler, parlamentare cantonale del Partito liberale radicale e direttore della sezione basilese Automobil Club Svizzero (ACS), afferma: “Sono scioccato dall’entità dei sovrapprezzi. Non è socialmente accettabile per le persone che hanno bisogno di un’auto più grande”.

I partiti di destra di Basilea hanno già annunciato la loro opposizione. In una mozione, chiedono di revocare la decisione.

Ulteriori tasse più alte per i conducenti di SUV?

Oltre all’aumento del prezzo dell’abbonamento di sosta previsto dal governo, alcuni parlamentari di Basilea chiedono anche una maggiorazione delle tasse per le auto di grossa cilindrata. Questa richiesta è stata presentata dal deputato dei Verdi Raphael Fuhrer: “Le auto di grossa cilindrata causano più danni, inquinano di più e occupano più spazio. È quindi giusto che i e le proprietarie paghino più tasse”

Il Governo di Basilea Città concorda in linea di massima con l’orientamento della proposta. Tuttavia, così come è presentata non è realizzabile. “La richiesta è formulata in modo troppo restrittivo e non può essere attuata così com’è. Inoltre, non ha senso avere una soluzione isolata per Basilea in materia di mobilità”, afferma Stephanie Eymann, consigliera di Stato basilese e membro del Partito liberale democratico. L’ultima parola spetta ora Parlamento.

Traduzione di Daniele Mariani