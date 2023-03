50 metri in apena sotto la superficie del ghiaccio

Contenuto esterno

Il ceco David Vencl ha stabilito un nuovo primato mondiale scendendo a cinquanta metri di profondità sotto la superficie del lago ghiacciato di Sils Maria in Engadina. Il tutto senza nemmeno indossare la muta.

Questo contenuto è stato pubblicato il 15 marzo 2023 minuti

tvsvizzera.it/fra

Una sfida non da poco per l'apneista 40enne David Vencl, conosciuto anche come l’uomo di ghiaccio. L’impresa è stata compiuta sul lago di Sils per caso. "Durante l'inverno ci sono sempre sommozzatori e freediver che scendono sotto il ghiaccio. Sapevano che David voleva fare questo record. In Austria i laghi non erano ghiacciati e allora sono venuti da noi e abbiamo organizzato l’evento", spiega Antonio Walther, ristoratore e co-organizzatore dell'evento.

David due anni fa aveva già battuto un record, nuotando per 80 metri in orizzontale sotto la superficie del ghiaccio. Ora è andato in profondità.