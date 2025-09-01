La televisione svizzera per l’Italia
47 sorpassi nel San Gottardo, denunciato un motociclista inglese

Tunnel del San Gottardo.
Keystone / Michael Buholzer

Malgrado il divieto, l'uomo ha gravemente infranto la Legge federale sulla circolazione stradale e sono quindi scattate la denuncia e il divieto di circolazione in Svizzera.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto
tvsvizzera.it/MaMi

Lo scorso sabato, il 30 agosto 2025, poco prima delle 16, alla Centrale comune d’allarme (CECAL) è arrivata la segnalazione di una corsa folle da parte di un motociclista all’interno della galleria autostradale del San Gottardo.

Nonostante il divieto, la due ruote ha effettuato diversi sorpassi all’interno del tunnel. Alla guida c’era un’uomo 46enne, cittadino inglese e residente in Inghilterra. Quest’ultimo è successivamente stato fermato nel Canton Uri da agenti della Polizia cantonale urana.

L’analisi delle videocamere ha poi permesso di chiarire che il centauro si è reso protagonista di ben 47 sorpassi, a 2 mezzi pesanti e a 45 vetture, all’interno del tunnel.

Il 46enne è stato denunciato al Ministero pubblico quale pirata della strada per grave infrazione alla Legge federale sulla circolazione stradale, guida in stato di inattitudine e gli è stato intimato il divieto di circolazione in Svizzera.

