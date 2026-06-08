429 Charlie Chaplin a Vevey per i 10 anni dell’omonimo museo, ma non è record

Non c'è stato il record sperato di 1'000 partecipanti. Keystone / Jean-Christophe Bott

Per celebrare il decimo anniversario del museo Chaplin's World, centinaia di persone vestite da Charlot si sono radunate per formare un "10" gigante, pur non riuscendo a battere il record mondiale di presenze.

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Keystone-ATS

Il museo Chaplin’s World di Corsier-sur-Vevey (canton Vaud) festeggia quest’anno il suo decimo anniversario. Per marcare l’occasione, 429 partecipanti travestiti da Charlot si sono radunati domenica nei suoi giardini. Insieme, hanno formato un “10” gigante, di fronte al maniero di Ban.

L’evento di questo fine settimana era solo il secondo raduno di persone con indosso la famosa bombetta nera, i baffi e il bastone da passeggio di Chaplin. Il risultato di domenica è inferiore di 233 persone rispetto a quello registrato nello stesso luogo nel 2017 (662 partecipanti, con un calo del 35%), secondo un conteggio degli organizzatori trasmesso a Keystone-ATS.

Le persone presenti hanno scritto un numero 10 sul prato davanti al museo. Keystone / Jean-Christophe Bott

Il record mondiale resta quindi imbattuto. Gli organizzatori si erano posti l’obiettivo di raggiungere la soglia di 1’000 partecipanti in costume.

“Fondamentalmente non è così grave non aver migliorato il record, che ci appartiene già”, ha ammesso Olivia Baliguet, portavoce della manifestazione. La manifestazione “ha permesso di organizzare un evento di aggregazione, per rendere omaggio a Chaplin e dare visibilità al museo”.

Istituzione inaugurata nell’aprile 2016

Questo tentativo di record del mondo fa parte delle numerose attività e animazioni ideate per festeggiare il decimo anniversario del museo. Interamente dedicata alla settima arte, l’istituzione ha preso sede sulle alture di Vevey nel 2016. Ha trasformato e adattato il maniero di Ban, residenza di Charlie Chaplin durante gli ultimi 25 anni della sua vita, in un museo immersivo.

Concepito in tre spazi, il museo si articola attorno al parco, al maniero e a uno studio cinematografico. Scenografie ricostruite e decine di personaggi di cera animano i 4’000 m2 di esposizione.

L’istituzione è stata inaugurata il 16 aprile 2016, giorno del compleanno dell’uomo con la bombetta, scomparso nel 1977 all’età di 88 anni. I festeggiamenti si erano svolti alla presenza di numerosi ospiti e rappresentanti dei media provenienti da tutto il mondo.

Oltre un milione e mezzo di visitatori

Nel 2025, i 14 ettari e la società di gestione sono stati acquistati da Museum Studio, una divisione del gruppo Compagnie Chargeurs Invest, con sede a Parigi. Fino ad allora, la proprietaria del sito era By Grévin, una filiale del gruppo Compagnie des Alpes.

In 10 anni, il Chaplin’s World ha già accolto più di un milione e mezzo di visitatori provenienti da 70 Paesi. Ha ricevuto diversi riconoscimenti internazionali, tra cui quello di miglior museo d’Europa nel 2018.

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