"Piscina, fiume o lago, genitori sorvegliate i vostri bimbi"

Dare il bagno richiede, specie in acque libere, una buona preparazione. Keystone / Arno Balzarini

Genitori sorvegliate i vostri bambini. Dall'inizio dell'anno si sono verificati oltre venti decessi per annegamento in Svizzera.

Questo contenuto è stato pubblicato il 12 luglio 2023

tvsvizzera.it/fra con Keystone-ATS

Una cifra che ha indotto la Società svizzera di salvataggio (SSS) a rinnovare il proprio appello alla prudenza, specie quando in piscina, nei fiumi o nei laghi ci sono dei bambini: salvagente e sorveglianza da parte dei genitori sono di rigore.

In particolare, la SSS ha constatato un aumento degli incidenti che implicano i più piccoli. I bambini, rammenta una nota odierna dell'organizzazione, vanno accompagnati a bordo acqua e sorvegliati. Nel fine settimana del 17-18 giugno, per esempio, 4 bambini sono stati soccorsi sia in piscina che nelle acque libere. In un caso, un bimbo non ce l'ha fatta.

La Società svizzera di salvataggio mette in guardia dal fatto che fare il bagno richiede, specie in acque libere, una buona preparazione e un'idratazione sufficiente. Le persone che preferiscono i laghi e i fiumi non dovrebbero mai entrare in acqua da soli.

+ Anziano scompare mentre nuota nel Lago Maggiore

Bisognerebbe sempre dotarsi di un aiuto al galleggiamento, come una boa di salvataggio, una dry-bag o simili. Inoltre, soltanto nuotatori bravi e allenati dovrebbero nuotare per lunghe distanze in laghi e fiumi.

Il giubbotto di salvataggio può essere un salvavita, soprattutto nel fiume. Questo vale anche per i capitani dei gommoni: ai quali si consiglia non solo di avere con sé il giubbotto di salvataggio, come prescritto, ma anche di indossarlo, soprattutto nei punti più delicati.