"Dry January", un mese senza alcol

Un gesto a cui molti rinunciano, almeno durante il mese di gennaio. © Keystone / Michael Buholzer

Dopo gli eccessi di Natale e Capodanno, a gennaio c'è chi sceglie di non toccare alcolici per tutto il mese. Sono infatti molte le persone, anche in Svizzera, che prendono parte al cosiddetto 'Dry January', un movimento internazionale partito dieci anni fa dalla Gran Bretagna.

Questo contenuto è stato pubblicato il 11 gennaio 2023 - 18:22

E rinunciando per un mese alle bevande alcoliche, sembra che non manchino gli effetti positivi: "Lo scorso anno, molti partecipanti hanno dichiarato di essersi sentiti più lucidi, più sani, di aver dormito meglio, di aver risparmiato soldi e aver bevuto meno per tutto l'anno" afferma Monique Portner-Helfer, portavoce di Dipendenze Svizzera.

Come funziona?

Il Dry January prevede l'iscrizione tramite un'apposita app. E poi si tratta di tenere duro fino alla fine del mese. Non bisogna per forza rinunciare a divertirsi. Anzi, 'Dry JanuaryLink esterno' significa anche bere vino, birra o addirittura cocktail senza alcol, bevande che oggi sono sempre più richieste, come conferma il gerente di un bar a Losanna: "Il senza alcol è oggi sempre più importante. E così abbiamo creato una piccola selezione di cocktail".

"Oggi se non bevi devi sempre avere una scusa: devo guidare, fare sport, prendo farmaci" dice ancora Portner-Helfer. E conclude: "Invece si dovrebbe poter non bere senza doversi giustificare. È questo lo spirito del Dry January". In Svizzea a partecipare a quest'azione sono circa 6'000 persone.