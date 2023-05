Zelensky vuole un tribunale internazionale per i crimini russi

Contenuto esterno

Ospite nei Paesi Bassi, davanti alla Corte internazionale penale dell’Aia, il presidente ucraino Vlodymyr Zelensky ha chiesto la creazione di un tribunale speciale contro i crimini russi.

Questo contenuto è stato pubblicato il 04 maggio 2023

tvsvizzera.it/fra con Keystone-ATS

"Sono certo che all'Aia vogliate vedere un altro Vladimir...". Il presidente ucraino scherza ma non troppo. La battuta si spiega con lo spelling del suo nome di battesimo: Volodymyr in ucraino, Vladimir appunto in russo.

"Putin merita di essere condannato per le sue azioni criminali, proprio qui nella capitale del diritto internazionale: sono sicuro che accadrà quando vinceremo. E vinceremo", è il messaggio che il leader di Kiev ha ribadito nel cuore dell'Europa.

Zelensky - che ha sorpreso tutti con un inatteso tour europeo, le cui tappe sono coperte dal più fitto segreto tanto che le autorità tedesche stanno indagando per capire chi ha spifferato la visita a Berlino, prevista per il 13 maggio - si è recato nel tempio del diritto internazionale, la Corte Penale per incontrare i vertici e fare il punto sulle indagini in corso sulle violenze perpetrate dai russi in Ucraina - solo in aprile, ha assicurato Zelensky, i soldati venuti dal freddo avrebbero commesso 6'000 crimini di guerra.