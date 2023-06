Zelensky al summit della Comunità politica europea in Moldavia

Il presidente ucraino è stato il primo capo di Stato ad arrivare in Moldavia, dove è in programma il vertice della Comunità politica europea. Un vertice che riunisce i rappresentanti di 47 Paesi e che vuole essere "una chiara espressione della nostra unità, forza e determinazione ad agire insieme come un'unica famiglia […] in cui gli Stati, all'interno e all'esterno dell'Unione Europea, agiscono insieme per dissuadere le aggressioni e consolidare la pace nel continente", ha dichiarato la presidente moldava Maia Sandu.

Questo contenuto è stato pubblicato il 01 giugno 2023

