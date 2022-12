Weinstein colpevole di stupro anche a Los Angeles

Contenuto esterno

Harvey Weinstein è stato riconosciuto colpevole di uno stupro e tre aggressioni sessuali avvenute in alberghi di Los Angeles tra il 2004 e il 2013. Questo il verdetto emesso da una giuria di Los Angeles che ha dovuto valutare anche altre incriminazioni nei suoi confronti, sulle quali però, dopo dieci ore di camera di consiglio, non è riuscita a raggiungere l’unanimità.

Questo contenuto è stato pubblicato il 20 dicembre 2022 - 14:45

tvsvizzera.it/fra

L’ex produttore cinematografico, fondatore della Miramax Films, rischiava fino a 60 anni di carcere, ne sta già scontando 23 in una prigione nello Stato di New York, ora si parla di una pena che va dai 18 ai 24 anni. Sia nella prima condanna sia in questa, il 70enne si è rifiutato di testimoniare in sua difesa e si è dichiarato in tutti i casi non colpevole.

