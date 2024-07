Visita a sorpresa in Ucraina del primo ministro ungherese Viktor Orban

Di più In Vallese le inondazioni paralizzano alcune industrie

Di più I camion potranno circolare un’ora in più sull’A2

Di più Sale a cinque il numero di persone disperse in Valle Maggia

Altri sviluppi

La Corte Suprema concede una immunità parziale a Trump

Questo contenuto è stato pubblicato al La Corte Suprema Usa ha concesso una parziale immunità presidenziale a Donald Trump nel processo per l'assalto al Capitol, ma solo per gli atti ufficiali, ossia le azioni prese nei suoi poteri costituzionali. In tal caso l'immunità è assoluta.

Di più La Corte Suprema concede una immunità parziale a Trump