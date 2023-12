Viaggio cruciale di Zelensky a Washington

Contenuto esterno

Un viaggio cruciale per il presidente ucraino Volodymyr Zelensky che dovrà convincere il Congresso statunitense a sbloccare gli aiuti miliardari per continuare la guerra contro la Russia. Dall'incontro tra i presidenti americano Joe Biden e ucraino alla Casa Bianca non uscirà nulla che possa "cambiare la situazione sul campo di battaglia". Così ha replicato il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov. L'incontro nello Studio Ovale tra Biden e Zelensky è previsto per oggi alle 14.15 (le 20.15 in Svizzera).

Questo contenuto è stato pubblicato il 12 dicembre 2023 - 13:17

tvsvizzera.it/fra cib Keystone-ATS