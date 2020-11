Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Con la vittoria in Pennsylvania, che conta 20 grandi elettori, ha superato la soglia dei 270 necessari per conquistare la Casa Bianca. Copyright 2020 The Associated Press. All Rights Reserved

Joe Biden è stato eletto 46esimo presidente degli Stati Uniti. Secondo le proiezioni diffuse sabato dalla rete televisiva CNN, il candidato democratico ha conquistato la Pennsylvania, che conta 20 grandi elettori e gli consente dunque di superare la soglia dei 270 necessari a conquistare la Casa Bianca. Il rivale Donald Trump annuncia però un inasprimento della sua offensiva legale contro il risultato dello scrutinio.

Biden è presidente eletto anche secondo l'agenzia Associated Press, che gli attribuisce già 290 grandi elettori (includendo anche quelli del Nevada) e la rete radiotelevisiva NBC.

"Sono onorato che gli americani mi abbiano scelto come loro presidente", ha twittato il neo-inquilino della Casa Bianca. "Il lavoro davanti a noi sarà difficile ma vi prometto questo: sarò il presidente di tutti gli americani". "Questa elezione riguarda molto di più Joe Biden o me", scrive invece la vice-presidente Kamala Harris. "Riguarda l'anima dell'America e la nostra volontà di lottare per essa. Abbiamo molto lavoro davanti a noi. Iniziamo".

Joe Biden e Kamala Harris sono il ticket che ha incassato più voti nella storia degli Stati Uniti. Mentre lo scrutinio è ancora in corso, hanno ottenuto già quasi 75 milioni di voti.

"You're fired"

Ma il presidente uscente non ci sta, e annuncia che lunedì riprenderà la sua offensiva legale "per assicurare che le leggi elettorali siano rispettate e che venga eletto il legittimo vincitore", ha detto, assicurando che "questa elezione è lungi dall'essere finita." In altre parole, come chiarito dal suo legale personale Rudolph Giuliani, Donald Trump non ha intenzione di riconoscere la vittoria di Biden. Al momento, secondo fonti della CNN, non intende neppure invitarlo alla Casa Bianca; una rottura della tradizione.

Intanto, una folla festeggia l'elezione di Biden nella piazza antistante la Casa Bianca, che si trasforma così da teatro delle proteste a quello delle celebrazioni, al grido di "You're fired" ("sei licenziato"), una frase che sa tanto a cuore al presidente uscente -e lo ha reso famoso durante lo show televisivo 'Apprentice'- ora usata contro di lui.

È esplosa la gioia anche a Wilmington, la città in cui vive Joe Biden. Centinaia di persone a piedi e in auto hanno iniziato ad affluire verso il maxi-parcheggio del Chase Center, luogo simbolo della campagna presidenziale democratica in cui Biden ha tenuto i suoi discorsi e dove verosimilmente riprenderà la parola fra poche ore.

Le congratulazioni

Il primo tra i capi di Stato e di governo a congratularsi con il neo-presidente e la sua vice Kamala Harris è il premier canadese Justin Trudeau. "I nostri due Paesi sono amici stretti, partner e alleati. Condividiamo una relazione che è unica sulla scena mondiale. Non vedo l'ora di lavorare insieme e costruire con entrambi".

Anche il presidente del Consiglio italiano Giuseppe Conte si complimenta con il neo-presidente, col quale si dice pronto a lavorare "per rafforzare le relazioni transatlantiche. Gli Stati Uniti possono contare sull'Italia come un solido alleato e un partner strategico".

"La Svizzera è convinta che la nuova amministrazione consentirà di proseguire e di sviluppare le eccellenti relazioni con gli Stati Uniti", ha twittato la presidente della Confederazione Simonetta Sommaruga, che ha espresso la sua fiducia che i due Paesi potranno sviluppare la cooperazione a livello multilaterale, in particolare in materia di promozione della pace, dei diritti dell'uomo e della protezione dell'ambiente.