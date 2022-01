Ucraina, tra gli appetiti di NATO e Russia

Contenuto esterno

La Russia non accetta un'eventuale adesione dell'Ucraina alla NATO, mentre quest'ultima non accetta a sua volta il veto russo su questa possibile adesione. Le divergenze tra la Russia e la NATO sull'Ucraina saranno difficili da superare, anche se il fatto di discuterne seduti allo stesso tavolo è positivo. Lo ha dichiarato mercoledì il segretario generale dell'Alleanza atlantica, Jens Stoltenberg, al termine del Consiglio NATO-Russia a Bruxelles, il primo dopo due anni.

12 gennaio 2022

"C'è un rischio reale di un conflitto armato in Europa ma stiamo facendo il possibile per evitarlo e per questo ci siamo seduti al tavolo con la Russia", ha precisato Stoltenberg, sottolineando che tra i membri della NATO e Mosca ci sono "differenze non facili da colmare".

