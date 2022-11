Twitter licenzia ma perde uteenti e inserzionisti pubblicitari

Contenuto esterno

Comincia da oggi, venerdì, il brutale licenziamento di massa di metà dei 7'500 dipendenti di Twitter deciso da Elon Musk pochi giorni dopo l'acquisizione della piattaforma per 44 miliardi di dollari. Diversi utenti, anche famosi, hanno già abbandonato il social, e cosi hanno fatto anche gli inserzionisti pubblicitari, preoccupati dalla proliferazione di messaggi d'odio sulla piattaforma.

Questo contenuto è stato pubblicato il 04 novembre 2022 - 14:45

tvsvizzera.it/fra

Lo scrive il New York Times, che ha visionato una copia della mail inviata ai dipendenti. Il messaggio ordina loro di andare a casa e di non tornare in ufficio venerdì mentre procedono i tagli.

Twitter deve tornare a fare profitti aveva dichiarato il patron di Tesla qualche giorno fa. Ed è proprio in quest'ottica che si inserisce un'altra decisione impopolare: quella di far pagare 8 dollari al mese agli utenti degli account verificati, quelli per intenderci con la spunta blu, solitamente appartenenti a personaggi pubblici.

Altri sviluppi Altri sviluppi Balzo del 5,8% dei frontalieri/e in Svizzera Questo contenuto è stato pubblicato il 03 nov 2022 Evoluzione continua del numero dei e delle pendolari provenienti dai Paesi vicini sul mercato del lavoro elvetico.