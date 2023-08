Trump si dichiara non colpevole

Per la terza volta in pochi mesi, Donald Trump si è presentato in tribunale per ascoltare le accuse a suo carico in relazione all'assalto al Campidoglio e, per la terza volta, si è dichiarato non colpevole al termine di un'udienza durata 27 minuti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 04 agosto 2023 - 13:42

Contenuto esterno