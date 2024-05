Trump condannato nel caso Stormy Daniels

Altri sviluppi Sì all’uso di armi americane e tedesche per colpire la Russia Questo contenuto è stato pubblicato al Come gli Stati Uniti giovedì e altri Paesi in precedenza, anche la Germania ha accordato venerdì il permesso all’Ucraina di utilizzare le armi da lei fornite per colpire il territorio russo. Di più Sì all’uso di armi americane e tedesche per colpire la Russia

Altri sviluppi Controlli alle frontiere intensificati durante Europei e Olimpiadi Questo contenuto è stato pubblicato al La Svizzera intensificherà i controlli alle frontiere da giugno a inizio settembre in vista degli Europei di calcio in Germania e delle Olimpiadi in Francia. Di più Controlli alle frontiere intensificati durante Europei e Olimpiadi

Altri sviluppi La Cina diserta la conferenza di pace sull’Ucraina Questo contenuto è stato pubblicato al Alla Conferenza di pace sull'Ucraina in programma il 15 e 16 giugno in Svizzera non ci sarà la Cina. Pechino ha fatto sapere che mancano le condizioni primarie, ovvero la partecipazione paritaria di tutte le parti coinvolte. Di più La Cina diserta la conferenza di pace sull’Ucraina

Altri sviluppi Trasporti pubblici gratuiti a Ginevra per i giovani fino a 24 anni Questo contenuto è stato pubblicato al La misura, che entrerà in vigore a metà dicembre, costerà inizialmente al Canton Ginevra 32 milioni di franchi. Di più Trasporti pubblici gratuiti a Ginevra per i giovani fino a 24 anni

Altri sviluppi Riforma della giustizia con la separazione delle carriere in Italia Questo contenuto è stato pubblicato al Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Giorgia Meloni e del Ministro della giustizia Carlo Nordio, ha approvato un disegno di legge costituzionale per la riforma della giustizia Di più Riforma della giustizia con la separazione delle carriere in Italia

Altri sviluppi Le confezioni dei farmaci devono essere adeguate alle necessità Questo contenuto è stato pubblicato al Troppi farmaci devono essere distrutti a causa delle dimensioni della confezione o della breve durata di conservazione: se il 10-20% dei farmaci viene gettato, ciò comporta un aggravio di 300-600 milioni di franchi all'anno per i costi sanitari. Di più Le confezioni dei farmaci devono essere adeguate alle necessità

Altri sviluppi Le palme invasive minacciate dalla farfalla argentina Questo contenuto è stato pubblicato al Diffuse in Ticino dagli Anni ’50, le palme da simbolo per i turisti si sono trasformate in una minaccia dell’ecosistema. Dal prossimo primo settembre la loro vendita sarà vietata. Di più Le palme invasive minacciate dalla farfalla argentina

Altri sviluppi L’economia svizzera è solida ma il futuro è incerto Questo contenuto è stato pubblicato al L'economia svizzera è attualmente solida. Per il futuro, però, non si intravedono forti impulsi che possano darle nuovo vigore. Di più L’economia svizzera è solida ma il futuro è incerto

Altri sviluppi Città elvetiche cercansi per l’Eurovision song contest Questo contenuto è stato pubblicato al La SSR, la Società svizzera di radiodiffusione, ha inviato alle città elvetiche interessate il dossier completo dei requisiti per organizzare il concorso Eurovision Song Contest (ESC) 2025. Di più Città elvetiche cercansi per l’Eurovision song contest