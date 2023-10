Trovato l'accordo europeo sui migranti

Contenuto esterno

Dopo mesi di discussioni, arriva l'intesa. Gli ambasciatori dei Paesi Ue hanno trovato un accordo sul punto chiave della riforma della politica migratoria europea: quello riguardante la gestione delle crisi. Per mesi, prima la Germania poi l'Italia avevano sollevato molte obiezioni sul testo in fase di elaborazione. Berlino per motivi umanitari, Roma per il riferimento al ruolo delle Ong nel Mediterraneo.

Questo contenuto è stato pubblicato il 04 ottobre 2023 - 21:00