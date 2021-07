Tornate di moda le vacanze spaziali

Contenuto esterno

Le vacanze spaziali sono tornate d'attualità in questi ultimi mesi grazie agli investimenti di tre miliardari americani: Richard Branson con Virgin Galactic, Jeff Bezos con Blue Origin ed Elon Musk con SpaceX vedranno concretizzarsi vent’anni di lavoro e investimenti quasi in contemporanea.

Il primo facoltoso a godere del lavoro della propria società è stato Branson. L’11 luglio 2021, alle 16:30, lo spazioplano della sua Virgin Galactic è partito dal New Mexico per il volo inaugurale. I passeggeri del volo hanno potuto passare circa 4 minuti in assenza di gravità. La società ha in previsione di effettuare 400 voli annui a partire dal 2022, ad un prezzo di circa 250'000 dollari per passeggero.

Nata nel 2000 Blue Origin è stata battuta sul tempo di pochi giorni, poiché il suo volo inaugurale si terrà il 20 luglio 2021. Saranno quattro i passeggeri del razzo: Jeff Bezos, il fratello Mark, Wally Funk ed un quarto passeggero che si è aggiudicato il biglietto per 28 milioni di dollari tramite un’asta.

Elon Musk invece, non si accontenta di copiare gli altri e dal 2021 inizieranno i viaggi della sua SpaceX. Dureranno tra i 2 e i 4 giorni e richiederanno un addestramento specifico per i passeggeri. L’obiettivo però è quello dal 2022 di offrire vacanze di 10 giorni sulla Stazione Spaziale e addirittura dal 2023 di viaggiare intorno alla Luna.