Terza notte di violenze in Francia

In diverse città della Francia si è consumata la terza notte di violenze per la morte di Nahel, il 17enne ucciso dalla polizia a Nanterre. Secondo il ministro dell'Interno Gérald Darmanin, finora sono state fermate 667 persone in relazione ai disordini, mentre in tutto il Paese sono stati dispiegati 40mila tra gendarmi ed agenti di polizia.

Questo contenuto è stato pubblicato il 30 giugno 2023

tvsvizzera.it/fra con Keystone-ATS