Terza incriminazione per Donald Trump

Dopo le accuse per il pagamento alla pornostar Stormy Daniels e le carte top secret conservate nella sua residenza di Mar-a-Lago, l'ex presidente statunitense è stato incriminato per l'assalto al Congresso del 6 gennaio 2021. Nei suoi confronti sono stati presentati quattro capi di accusa: "cospirazione per frodare gli Stati Uniti", "ostruzione di giustizia", "cospirazione per ostacolare un procedimento" e "cospirazione contro i diritti".

Questo contenuto è stato pubblicato il 02 agosto 2023 - 13:26

