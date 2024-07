Tensione altissima tra Israele e Libano

Altri sviluppi

Israele: tentativi per accordo prima di viaggio Netanyahu negli Usa

Questo contenuto è stato pubblicato al Sono in corso sforzi per approvare la risposta israeliana sul possibile accordo per una nuova tregua a Gaza prima che il premier israeliano Benyamin Netanyahu parta domani sera per gli Usa dove vedrà il presidente Joe Biden.

