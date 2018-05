Benjamin Herman aveva lasciato la prigione lunedì mattina per un congedo, e avrebbe dovuto rientrarci martedì sera alle 19.30. Era stato incarcerato più volte per furti, vandalismi e possesso di droga.

Si continua a indagare, oltre che sull'esistenza di eventuali complici, sulla possibilità che Herman fosse drogato e che in carcere sia entrato in contatto con persone radicalizzate.

Intanto, la procura federale ha confermato che il killer -29 anni, di nazionalità belga- ha urlato più volte "Allah Akbar": la prima in strada, dopo aver assalito e ucciso le due agenti, e la seconda uscendo dal recinto della scuola dove aveva preso in ostaggio una donna.

Il corpo della prima vittima, un uomo di 30 anni, era stato scoperto in un'abitazione dei Marche-en-Famenne, a 50 km da Liegi. Si tratta, scrivono i media, di un ex detenuto che l'omicida, Benjamin Herman, conosceva.

L'uomo che martedì ha colpito a morte due poliziotte e un giovane a Liegi, in Belgio, aveva già ucciso una persona la sera prima della strage. Lo ha confermato mercoledì il ministro dell'Interno Jan Jambon in un'intervista radiofonica.

