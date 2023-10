Striscia di Gaza: il valico di Rafah resta chiuso

Contrariamente a quanto annunciato in un primo tempo, il valico con l'Egitto è rimasto chiuso lunedì. Intanto le file di camion con gli aiuti umanitari in attesa del via libera per entrare a Gaza si allungano. Le ultime notizie del telegiornale della Radiotelevisione svizzera RSI.

16 ottobre 2023

