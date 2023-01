Strage di Capodanno, si indaga sul passato dell'omicida

Contenuto esterno

Il movente della strage di Monterey Park, nella quale dieci persone, cinque uomini e cinque donne, sono state uccise, non è ancora noto e la polizia sta indagando nel passato dell'omicida, identificato come Huu Can Tran, 72 anni, di origini asiatiche, che si è tolto la vita dopo aver compiuto il massacro.

Questo contenuto è stato pubblicato il 23 gennaio 2023 - 15:45

tvsvizzera.it/fra con Keystone-ATS

L'uomo era un frequentatore abituale dello Star Ballroom Dance Studio - dove è avvenuta la starge - e ha dato lezioni quasi ogni sera nei primi anni 2000, quando viveva a cinque minuti di distanza, nella San Gabriel Valley. Gli amici raccontano che comunque l'uomo non piaceva a tutti e che si era fatto l'idea che dicessero cose cattive sul suo conto.

Al momento, le autorità sono al lavoro per identificare le vittime, tutte tra i 50 e i 60 anni.



