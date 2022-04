L'autore della sparatoria nella metropolitana di New York avrebbe lanciato un ordigno prima di sparare. Copyright 2022 The Associated Press. All Rights Reserved.

"Non è un incidente terroristico e non ci sono dispositivi esplosivi" nella metropolitana. Così il New York Police Department nel corso della conferenza stampa sulla sparatoria avvenuta martedì nella metropolitana di Brooklyn, a Sunset Park, alle 8.30 del mattino (ora locale). "Non conosciamo il motivo della sparatoria, ma non escludiamo nulla", ha dichiarato la polizia, sottolineando che i feriti della sparatoria sono 16 e che nessuno risulta essere in pericolo di morte.

Stando ai primi accertamenti, il fatto di sangue nella metropolitana di New York è avvenuto intorno alle 8.30 del mattino nella stazione della metropolitana a Sunset park, fra la 36esima strada e la quarta avenue. Le immagini ritraggono il panico nella stazione, con persone insanguinate sulla banchi e i soccorsi in arrivo.

Persone stese a terra sulla banchina, vigili ma ferite e altre che cercano di tamponare il sangue con magliette e camicie. Sono le prime immagini della sparatoria nella metro di New York che stanno comparendo sui media americani.

Stando a fonti della polizia citate da Abc news, diverse persone sono state colpite in sparatorie separate che hanno coinvolto un treno in direzione nord a Brooklyn, a New York. Non è ancora chiaro se le sparatorie siano avvenute sul treno o alla stazione della metropolitana nella 36esima strada a Sunset Park o alla stazione della 25esima strada a Greenwood Heights.

Il sospettato della sparatoria nella metropolitana di New York era vestito come un dipendente della Metropolitan Transportation Authority. Lo riportano i media locali citando alcune fonti, secondo le quali il travestimento gli ha consentito di mimetizzarsi fra la folla e scappare.

