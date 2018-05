Per l'Ontario, è il secondo attacco in un mese. Lo scorso 23 aprile, un giovane canadese di origine armena si era scagliato sui passanti a bordo di un furgone a Toronto. Un gesto folle costato la vita a 10 persone.

Ordigno in un ristorante in Canada, 15 feriti 25 maggio 2018 - 13:10 L'esplosione di un ordigno artigianale in un ristorante di Mississauga, in Canada, ha causato il ferimento di almeno 15 persone, di cui tre in modo grave. Lo riferisce la polizia. La bomba sarebbe stata piazzata nel ritrovo, un ristorante indiano, da due individui a volto coperto entrati poco prima della deflagrazione, e che si sono poi dati alla fuga. La polizia sta dando loro la caccia e chiede via Twitter l'aiuto di possibili testimoni. Nelle immagini riprese dalle telecamere a circuito chiuso del locale, gli uomini a volto coperto hanno un'età apparente attorno ai vent'anni. L'attacco non è stato rivendicato e non ci sono elementi che riportino a una matrice terroristica. Per l'Ontario, è il secondo attacco in un mese. Lo scorso 23 aprile, un giovane canadese di origine armena si era scagliato sui passanti a bordo di un furgone a Toronto. Un gesto folle costato la vita a 10 persone.