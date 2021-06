Situazione alimentare drammatica in Etiopia

Contenuto esterno

Oltre 350'000 persone nella regione etiopica del Tigray, dove da circa sette mesi è in corso un sanguinoso conflitto, sono alla fame, e altre milioni sono comunque a rischio in quella che si profila come la peggiore crisi alimentare in almeno un decennio. L'allarme arriva dalle Nazioni Unite, e in particolare dall'ufficio per il coordinamento degli affari umanitari Onu, sulla base degli ultimi, allarmanti rapporti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 12 giugno 2021 - 21:23

tvsvizzera.it/fra

Il Programma alimentare mondiale (Pam-Wfp), la Fao e l'Unicef chiedono di intervenire, ma per ora il governo etiope non riconosce questo stato di cose.

Si reputa che il conflitto fra l'esercito etiopico, appoggiato da soldati eritrei, e le forze del partito autonomista tigrino Tplf, abbia fatto migliaia di vittime e forzato almeno 1,7 milioni di persone ad abbandonare le loro case.

