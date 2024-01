Siccità senza precedenti in Spagna

Contenuto esterno

Alcune aree della Spagna sono messe a dura prova da una siccità senza precedenti. In Andalusia, per esempio, la pioggia scarseggia e i bacini idrici sono già ai minimi storici. Una situazione difficile per la popolazione e per l'economia. Il mondo agricolo è preoccupato.

27 gennaio 2024

